Eşine et satan kasabı bıçakladı

Bayrampaşa
'da Recep P., boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı (63) bıçakladı. Ağır yaralanan Korkmaz, kurtarılamadı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Cevatpaşa Mahallesi Güvercin Sokak'ta Recep P. restoran işleten boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı satmaması konusunda tehdit etti. Korkmaz'ın ürün satmaya devam etmesi üzerine Recep P., kasabı takip etmeye başladı. Yolda Korkmaz'ı yakalayıp tartışan Recep P., kasap Fikret Korkmaz'ı bıçakladı. Korkmaz aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheli Recep P.'yi kısa sürede yakaladı.