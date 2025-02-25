Eşine mesaj atan adama hayatının şokunu yaşattı: Karısı çağırdı ben de geldim!

'TÜFEĞİNDE FİŞEK VARDI, İSTESE EYLEMİNİ DEVAM ETTİREBİLİRDİ'

İsmal S.'nin avukatı Hakan Gündoğdu ise savunmasında müvekkilinin eylemini ağır tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, "Eğer isteseydi eylemini devam ettirebilirdi. Ancak etrafta onu engelleyen kimse olmamasına rağmen, tüfeğinde iki adet fişek varken dahi, eylemini kendi isteğiyle sonlandırdı. Ayrıca hedef alınan bölgeler de düşünüldüğünde, kısa mesafeden rahatlıkla hayati bölgelere hedef alabilme imkanı varken, bu bölgeleri hedef almaması da eyleminin yaralama maksatlı olduğunu gösterir" dedi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme hakimi, İsmail S.'nin, lehine haksız tahrik uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verdi.