Eşine tecavüz ettiği öne sürülen kişiyi evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu...

"5 YIL ÖNCE BANA TECAVÜZ ETTİ"

Olayın S. İlhan'ın polise verdiği ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli Aslan İlhan'ın yakalanması için çalışıyor.