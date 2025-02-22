Eşine ulaşamadı, ölüm haberini aldı

Olay Pazar ilçesine bağlı Aktaş Köyü'nde meydana gelen olayda eşi tarafından aranan Şaban Ali Yıldız'a ulaşamayan eşi acı haberi ekiplerden aldı.

Uzun süre eşi Şaban Ali Yıldız'a (59) ulaşamayan karısı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine Yıldız her yerde aranmaya başlandı. Yıldız'ın köyünde ki evine bakan ekipler, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlediği. Olay üzerine bölgede gerçekleşecek savcı incelemesi nedeniyle Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar nedeniyle kapalı olan köy yolu gece saatlerinde açıldı. Savcı incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi Rize Adli Tıp Morgu'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.