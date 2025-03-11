Eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Kendisi ve annesi için verilen ceza onandı!

Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 2 Şubat 2022'de Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu ana-oğul hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 01 Mart 2023 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında 3.Ağır Ceza Mahkemesi cinayet sanığı Baki Kaya'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, annesi Zahide Kaya'yı ise önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak iyi hal indirimi uygulanarak cezasını 25 yıla indirildi. Baki Kaya'ya verilen ağırlaştırılmış hapis cezası ile annesine verilen 25 yıl hapis cezası, yerel mahkemenin kararından 2 yıl sonra Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından da onandı.