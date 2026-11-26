İddiaya göre Gökhan Özdemir, olaydan yaklaşık yarım saat önce Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesinde bulunan kayınpederi A.H.'ye ait evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmana giden Özdemir, boşanma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki Esin Özdemir'i silahla vurarak öldürdü.

11 SAAT SONRA SİLAHLA YARALANDI

Cinayetin ardından kendisini eve kilitleyen Gökhan Özdemir'in teslim olması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çankırı'dan gelen Polis Özel Harekât ekiplerinin de katıldığı müdahale sürecinde yaklaşık 11 saat sonra Özdemir, kendisini silahla başından vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 44 yaşındaki Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.