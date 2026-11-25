CANİ YOĞUN BAKIMDA

Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Özdemir, saat 05.30 sıralarında bu kez suç aleti tabancayla başına bir el ateş etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Özdemir'i kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Özdemir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.