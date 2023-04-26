Eşini 38 yerinden bıçaklamıştı: Cezası belli oldu

KARARLARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık Kıncı'nın avukatları istinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararda suç vasfı yönünden, tasarlama, ceza miktarı iye haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına kanaat getirdi. Ceza Dairesi, sanığın, Kıncı'yı 38 yerinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına, öldürme kararını önceden verdiğine, bu kararı verdikten sonra aradan soğukkanlılığa kavuşacak kadar makul bir süre geçmesine rağmen öldürme kararında sebat ettiğine vurgu yaptı. Tüm bu gerekçelerle temyiz başvurusunu reddeden Ceza Dairesi, Kıncı'ya verilen 18 yıl hapis cezası kararını onadı.

'HAKLI MÜCADELEMİZİ BİTİRDİK'

Kararı değerlendiren Aycan'ın avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yerel mahkeme ve istinaf tarafından verilen karar Yargıtay tarafından da uygun bulunmuştur. Sanığın, müvekkile karşı olan eylemi eşi kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmiş ve alt sınırdan uzaklaştırılarak 18 yıl hapis cezasına hükmedilmiştir. Cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi sevindiricidir. Sanığın tüm kurgulamaları yargı sürecinde dikkate alınmamış olup haklı mücadelemizi bitirmiş bulunmaktayız" dedi. Avukat İslam Gezer ise "Aycan kardeşimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olup yargılama başladığında dile getirdiğimiz gibi hiçbir kadının yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.