Eşini baltayla öldürdüğü iddia edilmişti: Mütalaa açıklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılmıştı. Tutuklu sanık Fazilet Azimi hakkında mütalaa verildi.

Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olaydan önceki dönemde kendi anlatımıyla aralarında geçen tartışma ve maktulün sanığa yönelik çeşitli darp eylemlerinden duyduğu öfkeyle tasarlayarak maktulü öldürdüğünü belirtti. Mütalaada sanık Azimi'nin "Haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı mütalaaya katıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık avukatı ise mahkemeden, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

"BALTAYLA DARP ETTİM, ÖLDÜRMEDİM"

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Fazilet Azimi "Ben onu öldürmedim. 11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük, çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı, kendimi savundum. Beni öldüreceği için kendimi savundum. Ben baltayla darp ettim öldürmedim. Komşuya indim ambulans çağırdım her şeye rağmen iyileşmesini istedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.