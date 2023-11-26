Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebek, devlet korumasında

Mustafa Gök ise bırakacağı kimse olmadığı için 7 aylık bebeği ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gök, tutuklandı. Öte yandan 7 aylık bebek ile 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Fatma Gök ile Mustafa Gök'ün 2 ay önce yine kavga ettiği, 2 çocuğun devlet korumasına alındığı, ailenin talebi üzerine geri verildiği belirtildi. Fatma Gök'ün daha önce de evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Fatma Gök ise taburcu edildi.(DHA)