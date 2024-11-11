Eşini  boğarak öldürmüştü! Böyle yakalanmış

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde, geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde kan dondurucu bir cinayet işlendi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, üç çocuk annesi Esma Söğütçü, eşi Y.S. tarafından boğularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren ve kaçmaya çalışan Y.S., kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. İşte, o korkunç cinayetle ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçmaya çalışan Y.S.'nin ise eşinin yakınları ve mahalle sakinleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Esma Söğütçü'nün yakınları ve mahalle sakinleri, Y.S.'yi etkisiz hale getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. O anlar ise bir okurumuz tarafından anbean kayıt altına alındı.