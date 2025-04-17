Eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Bir hafta önce eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) ile resmi nikah yapan 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, eşi ile sorun yaşadığı için aracı kiralayıp Ankara'ya gitti. Burada bir hafta kalan Buzlak, dün saat 19.00 sıralarında Erzurum'a tekrar döndü.

Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Biriminde stajyer olan eşiyle konuşmak için instagram üzerinden arayarak hastanede olduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. Görüşme sırasında eşine sinirlenerek boğazını sıkan Buzlak, eşinin hareketsiz kaldığını fark etti. Araçtan inen Buzlak, hastane bahçesinde dolaşarak etrafı gözetledikten sonra eşini araçtan indirerek aracın bagajına koydu.

Buzlak, daha sonra araçta bulunan soda şişesini kırarak boğazını ve bileklerini kesip intihar etmeye çalıştı. Buzlak, araçla hastane bahçesinden ayrılarak Yıldızkent bölgesine doğru hareket etti. O sırada başının dönmesi sırasında aracın park ederek durdu.Aracın Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı Diker Sitesi önünde polis ekiplerince hareketsiz bulunan Ali Osman, daha sonra polis ekiplerin araç içerisinde yaptığı incelemede Hatice Agcakale Buzlak'ın cesedi araç bagajında bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Ali Osman'ı hastaneye kaldırdı. Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.