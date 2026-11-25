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'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olay dün Çamlık Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Silah sesleri duyulması üzerine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu, ekipler tarafından tahliye edildi. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için başlatılan ikna çalışmaları devam ediyor.