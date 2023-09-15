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Giriş Tarihi: 15.9.2023 23:56

Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İHA
Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
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