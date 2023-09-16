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Giriş Tarihi: 16.9.2023 10:29 Son Güncelleme: 16.9.2023 10:45

Eşini hastaneye götürürken kazada öldü

Gaziantep'te eşini hastaneye götüren kişi, kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini hastaneye götürürken kazada öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin kırsal Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için otomobiliyle Gaziantep'e doğru yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaçalıoğlu'nun otomobiki yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Eşini hastaneye götürürken kazada öldü
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