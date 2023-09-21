Eşini işyerinden alıp eve götürüp öldürmüş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde geçtiğimiz yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında Salı günü meydana gelen cinayetin ardından talihsiz kadın Döşemealtı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI
Cinayetin ardından suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan İbrahim Güzelçolak, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı İbrahim Güzelçolak'ın cinayet öncesi eşi Nadire Güzelçolak'ın çalıştığı yemekhane gittiği, eşini alarak eve getirip banyoda tüfekle başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Nadire Güzelçolak'ın ailesi, "Nadire'nin bizimle görüşmesini yasaklamıştı. Olayın kıskançlıkla alakası yok. Nadire'ye yıllardır baskı yapıyordu." diye konuştu.