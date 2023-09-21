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Giriş Tarihi: 21.9.2023 09:43 Son Güncelleme: 21.9.2023 09:47

Eşini işyerinden alıp eve götürüp öldürmüş

Antalya'da Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz Salı günü 25 yıllık eşi Nadire Gözelçolak'ı (42), tüfekle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (48) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil kocanın 2 çocuğunun annesi eşini çalıştığı yemek fabrikasından alarak eve götürüp öldürdüğü ortaya çıktı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Eşini işyerinden alıp eve götürüp öldürmüş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde geçtiğimiz yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında Salı günü meydana gelen cinayetin ardından talihsiz kadın Döşemealtı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Cinayetin ardından suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan İbrahim Güzelçolak, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı İbrahim Güzelçolak'ın cinayet öncesi eşi Nadire Güzelçolak'ın çalıştığı yemekhane gittiği, eşini alarak eve getirip banyoda tüfekle başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Nadire Güzelçolak'ın ailesi, "Nadire'nin bizimle görüşmesini yasaklamıştı. Olayın kıskançlıkla alakası yok. Nadire'ye yıllardır baskı yapıyordu." diye konuştu.

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Eşini işyerinden alıp eve götürüp öldürmüş
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