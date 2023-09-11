Eşini maket bıçağıyla katletti: Halil Bengü hakkında istenen ceza belli oldu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda Halil Bengü ve eşi Bahar Bengü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Halil Bengü, kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürürken, olay sırasında evde bulunan Bahar Bengü'nün ilk evliliğinden olan kızı M.B'yi de aynı bıçakla yaraladı. Bengü daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, elinden ve boynundan yaralı halde olan Bengü'yü yakalayarak hastaneye götürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halil Bengü hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bengü'nün kızına yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet, ve 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Bengü ifadesinde Bahar Bengü ile 10 yıl önce evlendiklerini çocukları olmadığını maktulün önceki eşinden olan T.B ve M.B'nin sürekli yanlarında kaldıklarını bu nedenle eşiyle sorun yaşadığını söyledi.

'SİNİRLENDİM HATIRLAMIYORUM'

Eşinin kızı M.B.'nin kendisinden rahatsız olduğunu evi eşi Bahar'ın üzerine yaptığını ancak tartışmaların sürdüğünü iddia eden Bengü, olay günü öğlen saatlerinde eşinin yanına gelerek kendisine hakaret ettiğini ve yanına bıçak alarak peşinden geldiğini öne sürdü. Bu sırada sinirlendiğini söyleyen Bengü, eşini itince bıçağın yere düştüğünü, bıçağı yerden alıp çok sinirlendiği için eşine salladığını, o an da ne yaptığını hatırlamadığını eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü sonrada 'sıra bende' diyerek maket bıçağını alarak kendi boynunu ve kollarını da kestiğini anlattı. Bengü, maktulün kızı M.B'yi yaraladığını da hatırlamadığını iddia etti.

ANNESİ 'OĞLUNU KAÇ KURTAR' DİYE BAĞIRMIŞ

Bahar Bengü'nün kızı M.B. iddianamede yer alan ifadesinde, olay tarihinden 4 sene önce annesi, abisi T.B ve sanık ile aynı evde yaşamaya başladıklarını, Halil Bengü'nün annesinden para istemesi üzerine tartışma çıktığını, annesinin de abisinden para alarak zaman zaman Bengü'ye verdiğini anlattı. Halil Bengü'nün, annesini zaman zaman darp edip hakarette bulunduğunu söyleyen M.B, olay günü 9 aylık bebeğiyle ilgilendiği sırada annesinin çığlık seslerini duyup üst kata gittiğinde kanlar içerisinde gördüğünü, annesinin kendisine 'Oğlunu al kaç kurtar kendini' diye bağırması üzerine bebeğini alıp dışarıya doğru koşmaya başladığını kaydetti.

VAHŞET ADLI TIP KURUMU RAPORUNDA ÇIKTI

Kaçmaya başladığı sırada Halil Bengü'nün kendisine hakaret ederek bıçak savurduğunu söyleyen M.B., bıçağın elbisesini yırtıp boynunu çizdiğini belirtti. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İhtisas Kurulu raporunda, Bahar Bengü'nün ölümünün boğazlama kesisine bağlı trakea ve büyük damar yaralanmalarından gelişen dış kanama ile kesici delici alet yaralanmalarına bağlı servikal , vertebra kemik kırığı ile büyük damar yaralamalarından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Raporda, M.B'nin ise ense kısmında iki adet yüzeysel sıyrık, sağ omuz arka kısmına doğru iki adet yüzeysel sıyrık ve ekimos, sağ dirsek dış kısmında sıyrıklara bağlı olarak yaralandığı kaydedildi.

EŞİNE 9 KIZINA 8 BIÇAK DARBESİ

İddianamede, sanığın oturdukları evde eşi Bahar Bengü ile tartışma çıkarıp saldırarak ele geçen bıçak ve maket bıçağı ile Bahar Bengü'ye vurduğu, Bengü'nün bedeninde öldürücü 9 kesici delici alet yarası olduğunun belirlendiği belirtildi. Halil Bengü'nün bu şekilde 'Kasten eşi öldürme' suçunu işlediği aktarılan iddianamede, "Sanığın öldürücü nitelikte olan bıçağı kullanmış olması, 7-8 kez şikayetçi M.B.'ye sallayarak vurmaya çalışması, M.B'nin sağ sola çekilerek kendisini koruması nedeni ile bıçağın tam isabet edemeyip sıyrıklar oluşturması hususlarına göre sanığın M.B.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs suçunu' işlediği tespit edilmiştir. Ayrıca M.B.'ye küfür ederek 'hakaret' suçunu da işlediği de anlaşılmaktadır" denildi. Hazırlanan iddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.