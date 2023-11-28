Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldüren, annesini yaralayan zanlı tutuklandı... “Bana ihanet ediyorlardı, vurdum”
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:28 Son Güncelleme: 28.11.2023 09:31

Eşini öldüren, annesini yaralayan zanlı tutuklandı... “Bana ihanet ediyorlardı, vurdum”

Adana'da 3 gün önce tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Halime Kaya’yı (44) tabancayla öldüren, annesi Fahriye Kaya’yı (54) ise başından vuran Nurettin Kaya (40) tutuklandı. Psikolojik rahatsızlık yüzünden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen zanlının ifadesinde, “Bana ihanet ediyorlardı. İkisini de vurdum” dediği öğrenildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşini öldüren, annesini yaralayan zanlı tutuklandı... “Bana ihanet ediyorlardı, vurdum”

Olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başından vurup, motosiklet ile kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler Halime Kaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nurettin Kaya'yı Mithatpaşa Mahallesi'nde parkta suç aletiyle birlikte yakaladı. Kaya'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Kaya'nın ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum" dediği öğrenildi.

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Eşini öldüren, annesini yaralayan zanlı tutuklandı... “Bana ihanet ediyorlardı, vurdum”
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