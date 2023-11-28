Eşini öldüren, annesini yaralayan zanlı tutuklandı... “Bana ihanet ediyorlardı, vurdum”

Olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başından vurup, motosiklet ile kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler Halime Kaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nurettin Kaya'yı Mithatpaşa Mahallesi'nde parkta suç aletiyle birlikte yakaladı. Kaya'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Kaya'nın ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum" dediği öğrenildi.