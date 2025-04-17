Eşini öldüren cani koca cesedi bagajda sakladı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu. Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı. Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Buzlak, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu. Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Buzlak, hastaneye kaldırıldı. Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Çiftin resmi nikâhlı oldukları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.