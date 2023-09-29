Eşini öldüren katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi

Adana'da eşi Tuğba Dursun'u çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Burhan Dursun'un yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Burhan Dursun'a "Eşi Kasten Öldürme" suçundan indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anne Rukiye Çermikli, kızını öldüren Burhan Dursun için verilen cezayı adliye önünde alkışlayarak sevinçle karşılayarak, "dalet yerini buldu. Önce Allah'ıma sonra devletime güvendim. Herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar susmasın, sustukça sıra bizlere gelecek. Kadınlarımıza, kızlarımıza kalkan elleri idam etmiyorlarsa kessinler" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE…

Olay, 22 Eylül 2021 yılında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokak'ta meydana geldi. Burhan Dursun (36) 3 çocuğunun annesi Tuğba Dursun (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı.

Tuğba Dursun, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan öldürdüğü karısını o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Burhan Dursun, o an evde olan 9 yaşındaki Ç. ile 5 yaşındaki E.'yi yanına alıp ablasının N.K.'nın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

ÇOCUKLARI ABLASINA EMANET ETTİ

Katil zanlısının ablası, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Polis, Burhan Dursun'u yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, "10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık" dedi, tutuklandı.

GURURUM İNCİNDİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde Burhan Dursun hakkında "Eşi Kasten Öldürme" suçundan dava açıldı. 28 Eylül'de yapılan karar duruşmasında ise tutuklu yargılanan sanık Burhan Dursun, eşi Tuğba Dursun'un "Sen bize bakmıyorsan, bakacak birisini bulurum" dediğini iddia ederek gururunun incindiğini öne sürüp cezasından indirim almaya çalıştı. Sanık avukatı, "Aldatmamış olsa 15 yıllık eşini neden öldürsün?' diyerek indirim istese de mahkeme heyeti, "Eşi Kasten Öldürme" suçundan indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DEVLETİME GÜVENDİM

Eşi tarafından öldürülen Tuğba Dursun'un annesi Rukiye Çermikli ve ailesi mahkeme heyetinin verdiği kararı alkışlayarak desteklediklerini söyledi. Anne Çermikli, "Adalet yerini buldu. Önce Allah'ıma sonra devletime güvendim. Herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar susmasın, sustukça sıra bizlere gelecek. Kadınlarımıza, kızlarımıza kalkan elleri idam etmiyorlarsa kessinler. Bir daha o eller kalkmasın. Başka çocuklar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"HAKLI OLAN KAZANDI"

Davayı takip eden avukatlardan Şirin Şeyma Bulut ise karardan memnun olduklarını belirterek, "Mahkeme hiçbir şeye sessiz kalmadı. Gerekli cezalar verildi. Tuğba kocası tarafından katledildi. Bunun karşılığında onların bizlere söyledikleri asılsız delillerle haklı çıkmadılar. Bugün 12. Ağır Ceza Mahkeme heyeti oy birliğiyle güzel bir karara imza attı. Emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sonuç bizim için ve özellikle 3 küçük çocuğu için adalet sağlandı. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. İndirim uygulanmadı. Haklı olan kazandı" dedi.