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Giriş Tarihi: 23.11.2023 01:45

Eşini öldüresiye darp etti! Kaçarken kaza yapıp ağır yaralandı

Sivas’ta karısını öldüresiye darp ederek bindiği aracıyla uzaklaşmaya çalışan bir kişi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kocası tarafından darp edilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi

İHA
Eşini öldüresiye darp etti! Kaçarken kaza yapıp ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre H.İ., Yunus Emre Mahallesi'nde tartıştığı eşi D.İ'yi darp ederek bindiği aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. Kafasından ağır darbe alan D.İ. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu sırada Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağından bir kaza ihbarı geldi. Ekipler olay yerine gittiklerinde kaza geçiren kişinin aranmakta olan H.İ. olduğu anlaşıldı. H.İ.'nin aracıyla Sivas'tan Hafik ilçesi istikametine giderken yoldan çıkarak takla attığı anlaşıldı.

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan H.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocası tarafından darp edilen D.İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

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Eşini öldüresiye darp etti! Kaçarken kaza yapıp ağır yaralandı
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