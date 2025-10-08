Eşini öldürüp firar etmişti: Ormanlık alanda bulunan ceset katil kocaya ait çıktı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Vakfıkebir ilçesi Karatepe Mahallesinde 09.08.2025 günü saat 15.00 sıralarında eşi T.S.'yi av tüfeği ile ateş ederek öldürdükten sonra firar eden şüpheli M.S. (41)'nin yakalama çalışmaları sürecinde 06.10.2025 günü 112 Acil Çağrı Merkezine Karatepe Mahallesinde ormanlık alan içerisinde kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu ihbarı gelmiştir. Bunun üzerine Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ormanlık alan içerisinde bulunan kafatası ve kemik parçalarının, firari şüpheli M.S.'nin annesi H.S.'den alınan DNA örnekleri üzerinde moleküler genetik incelemeye yönelik hakimlik kararıyla Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığında yapılan DNA eşleştirmesinde ve otopsi işlemi sonucunda cesedin firari olan şüpheli M.S.'ye ait olduğu tespit edilmiştir. Detaylı DNA raporu Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığınca hazırlanacak olup, olayla ilgili soruşturma Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.