Eşini öldürüp firar etmişti: Ormanlık alanda bulunan ceset katil kocaya ait çıktı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (42), eşi Tuğba Sağlam'ı(37) banyoda bıçakladıktan sonra otomatik av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Mustafa Sağlam ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı.
2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak önceki gün akşam saatlerinde Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sağlam'ın annesinden alınan DNA işlemi ve otopsi sonucunda cesedin firari Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Vakfıkebir ilçesi Karatepe Mahallesinde 09.08.2025 günü saat 15.00 sıralarında eşi T.S.'yi av tüfeği ile ateş ederek öldürdükten sonra firar eden şüpheli M.S. (41)'nin yakalama çalışmaları sürecinde 06.10.2025 günü 112 Acil Çağrı Merkezine Karatepe Mahallesinde ormanlık alan içerisinde kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu ihbarı gelmiştir. Bunun üzerine Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ormanlık alan içerisinde bulunan kafatası ve kemik parçalarının, firari şüpheli M.S.'nin annesi H.S.'den alınan DNA örnekleri üzerinde moleküler genetik incelemeye yönelik hakimlik kararıyla Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığında yapılan DNA eşleştirmesinde ve otopsi işlemi sonucunda cesedin firari olan şüpheli M.S.'ye ait olduğu tespit edilmiştir. Detaylı DNA raporu Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığınca hazırlanacak olup, olayla ilgili soruşturma Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.