Eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim ve Nazmiye Urgun çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Çiftin kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Urgun çiftini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu İbrahim Urgun'un tüfekle eşini öldürdükten sonra hayatına son verdiğini belirledi. Yapılan soruşturmada çiftin psikolojik sorunları olduğu, zaman zaman geçimsizlik yaşadıkları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.