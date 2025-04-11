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Giriş Tarihi: 11.4.2025 19:16 Son Güncelleme: 11.4.2025 20:39

Eşini öldürüp intihar etti

Konya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 58 yaşındaki İbrahim Urgun, eşi 52 yaşındaki Nazmiye Urgun’u tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim ve Nazmiye Urgun çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Çiftin kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Urgun çiftini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu İbrahim Urgun'un tüfekle eşini öldürdükten sonra hayatına son verdiğini belirledi. Yapılan soruşturmada çiftin psikolojik sorunları olduğu, zaman zaman geçimsizlik yaşadıkları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Eşini öldürüp intihar etti
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