Eşini öldürüp intihara kalkışmıştı: O cani 5 gün sonra hayatını kaybetti

Kan donduran olay, 2 Ekim'de Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde yaşandı. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak, 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak'la kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak'a ateş etti. Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Ömer Durak, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Ömer Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Sürekli Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedilecek.