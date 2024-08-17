Eşini öldürüp kendi yaşamına son verdi

Balıkesir Bandırma'da İbrahim Ağzıkırık (50), dini nikahlı eşi Fatma Aydovan'ı (54) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti. İddiaya göre; fırın işleten İbrahim Ağzıkırık, eşi öldükten sonra yanında çalışan Fatma Aydovan ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce Fatma Aydovan ile tartışıp evi terk eden İbrahim Ağzıkırık, dün akşam saatlerinde barışmak için Aydovan'ın oturduğu 100. Yıl Mahallesi, 9166 Sokak'taki evine gitti. Çıkan tartışmada İbrahim Ağzıkırık, tabancasıyla Aydovan'ı ve ilk eşinden olan oğlu C.A.'yı vurup aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, yüzünden yaralanan oğlu C.A., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler ise savcının incelemesinin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.