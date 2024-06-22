Eşini öldürüp ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım’ paylaşımı yapan katil koca tutuklandı

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. 32 yaşındaki Rıdvan Kahraman, nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı. Eşini ikna edemeyen Rıdvan Kahraman, Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kahraman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

TEKNİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda Rıdvan Kahraman'ın teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğu tespit edildi. İzmir polisi 03:00 sıralarında Denizli Otobüs Terminali'nde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri biten şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVDAN BİTTİ KİBRİTİ ÇAKTIM

Cinayet şüphelisi Rıdvan Kahraman'ın sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.