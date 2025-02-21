Eşini silahla vurarak öldürmüştü: Katil sınırda yakalandı!

Dün gece Şahinbey ilçesinin Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerindeki bir sitede 23 yaşındaki eşi Ruha Dabul'a silahla ateş açan Muhammed El Hüseyin olaydan sonra kayıplara karışmış, ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalbinin üst tarafından yaralandığı belirlenen genç kadın ise kurtarılamamıştı.

Olayın ardından evde cinayet silahı tabancayı ve boş mermi kovanı bulan polis, maktulün kocası Muhammed El Hüseyin'in (32) yakalanması için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı kocanın izini sürdü. Ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptıktan sonra zanlının sınırdan kaçmak üzere olduğunu tespit etti. Katil zanlısı koca Muhammed El Hüseyin, ekiplerin operasyonu sonucu sınırdan kaçmak üzereyken yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.