Konya’da vahşet! Eşini dakikalarca darbetti! Savunması ise pes dedirtti: Siyah ucu sivri cismi görünce...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Akbal sokakta yaşandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinin başvurusu üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Abdulsamet Yılmaz, eve gelip eşiyle konuşmak istedi. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını ileri süren Yılmaz, genç kadınla önce tartıştı ardından da darp etti. Genç kadın can havliyle evden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak eşini kovalayan Yılmaz, genç kadını sırtından bıçakladı.
ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI
Zeynep Yılmaz, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince yakalanan Abdulsamet Yılmaz çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Yılmaz, evinde yeniden gözaltına alındı.
Yılmaz ifadesinde, "Eşimin telefonunun elime aldığımda Y.Ö. isminden birinin instagram üzerinden bir paylaşım yaptığı yönünde mail geldi. Maile tıkladığımda eşimin benden habersiz açtığı hesaba giriş yaptı. Burada Y.Ö. ile mesajlaşmalarını gördüm. Telefonu eşime gösterdim. Telefonu benden almak isteyince sinirlenip, üst katta babamın evine gittim. Eşim sonra yanıma geldi ve beni boynumdan yaraladı. Eşim halının kenarındaki bir cismi almak istedi.
Ben ondan önce davranıp, siyah ve ucu sivri cismi aldım. Eşim elini enseme atarak beni yaraladı. Bende can havliyle elimi arkaya doğru attım. O tekrar elini enseme attım ben de tekrar aynı hamleyi yaptım. Eşime evi terk etmesini söyledim ve oda evi terk etti. Arbede sırasında eşim yaralanmış" dedi. Abdulsamet Yılmaz bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi