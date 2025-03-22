Konya’da vahşet! Eşini dakikalarca darbetti! Savunması ise pes dedirtti: Siyah ucu sivri cismi görünce...

Ben ondan önce davranıp, siyah ve ucu sivri cismi aldım. Eşim elini enseme atarak beni yaraladı. Bende can havliyle elimi arkaya doğru attım. O tekrar elini enseme attım ben de tekrar aynı hamleyi yaptım. Eşime evi terk etmesini söyledim ve oda evi terk etti. Arbede sırasında eşim yaralanmış" dedi. Abdulsamet Yılmaz bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi