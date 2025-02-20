Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen cani, hakim karşısında: “Yere düştü ve sonra…”

"TARTIŞMA SONRASI EŞİME TOKAT ATTIM"

Sanık Hasan Dim, savunmasında eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu iddia ederek, "Eşim daha önce sanal bir oyunda bir kadınla konuştuğumu görünce bir tartışma yaşayıp sonra aramız düzelmişti. Olayın olduğu gün de aynı konudan dolayı tartıştık. İşten eve gelince tartışma sonrası eşime tokat attım. Yere düştü ve sonra kaşında bir kan izi görünce yardım etmeye çalıştım ama baygın gibiydi. Sonra banyoya götürdüm. Sonra ambulansı aramak için motosiklette olan telefonumu almaya aşağı indikten sonra oğlum arayıp iş yerinden onu almamı söyleyince onu alıp eve bırakıp motorla evden ayrıldım. Daha sonra ambulansı aradım. Olayın buralara gelmesini istemedim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Bazı haberlerde ütüyle eşimin kafasına vurduğum söyleniyor ama öyle bir şey olmadı. Ben asla tasarlayarak bu olayı gerçekleştirmedim" dedi. Maktulün anne ve babası ise kızlarının evliliğinde sorunlar yaşadığını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin oğlu A.E.D. ise anne ve babasının zaman zaman tartıştığını, ancak şikayetçi olup olmama konusunda kararsız olduğunu söyledi.