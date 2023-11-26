Haberler Yaşam Haberleri Adana'da vahşet: Eşini ve annesini başından vurdu: 1 ölü 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:00 Son Güncelleme: 26.11.2023 16:32

Adana'da vahşet: Eşini ve annesini başından vurdu: 1 ölü 1 yaralı!

Adana’da cinnet getiren 44 yaşındaki N.K., eşini ve annesini tabancayla başlarından vurdu. Katil zanlısının eşi olay yerinde yaşamını yitirirken annesinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da vahşet: Eşini ve annesini başından vurdu: 1 ölü 1 yaralı!

Adana'da 44 yaşındaki N.K., cinnet getirerek katliam yaptı. N.K., eşi Halime Kaya'yı (44) ve annesi Fahriye Kaya'yı(54) başlarından vurdu. Halime Kaya, olay yerinde yaşamını yitirirken anne Fahriye Kaya ağır yaralandı. Fahriye Kaya kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısı polis tarafından her yerde aranıyor.

2 KADINI BAŞINDAN VURDU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K karşısındaki evde yaşayan annesi Fahriye Kaya'ın yanına gitti. Anne oğul arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.K'ın eşi Halime Kaya'da kayınvalidesinin evine gitti. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce N.K tabanca ile annesi Fahriye ve eşi Halime'yi başlarından vurdu.

DURUMU KRİTİK

Gelin kaynana kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı N.K olay yerinden kaçtı. Silah sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Halime Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Başından vurulan Fahriye Kaya'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halime Kaya'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, şüpheli N.K'yı yakalama çalışması başlattı.

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Adana'da vahşet: Eşini ve annesini başından vurdu: 1 ölü 1 yaralı!
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