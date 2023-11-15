Haberler Yaşam Haberleri Eşinin acısına dayanamadı, aynı gün hayatına son verdi
Giriş Tarihi: 15.11.2023 21:04 Son Güncelleme: 15.11.2023 21:13

Eşinin acısına dayanamadı, aynı gün hayatına son verdi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, kalp krizinden eşi Seriye T.'yi (74) kaybeden Hüseyin T. (79), av tüfeğiyle hayatına son verdi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Eşinin acısına dayanamadı, aynı gün hayatına son verdi

Tuzluca'nın Yeni Mahallesi'ndeki evlerinde aynı gün eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan, Hüseyin T., eşinin acısına dayanamadığı evinde bulundurduğu av tüfeğiyle hayatına son verdi.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin T.'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Tuzluca Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Hüseyin T.'nin intiharında kullandığı av tüfeğine el koyulurken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşinin acısına dayanamadı, aynı gün hayatına son verdi
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