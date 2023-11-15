Eşinin acısına dayanamadı, aynı gün hayatına son verdi

Tuzluca'nın Yeni Mahallesi'ndeki evlerinde aynı gün eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan, Hüseyin T., eşinin acısına dayanamadığı evinde bulundurduğu av tüfeğiyle hayatına son verdi.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin T.'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Tuzluca Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Hüseyin T.'nin intiharında kullandığı av tüfeğine el koyulurken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.