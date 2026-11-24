Ağustos 2024'te merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bulunan bir eczanede meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkartan eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen eşini psikiyatri kliniğindeki randevusuna götürdü.

Çıkışta eşinin ilaçlarını almak için eczaneye giden talihsiz kadın dehşeti yaşadı. Arkasından gelen eşi Keziban'ı 6 kez sırtından bıçakladı. Günlerce hastanede yatıp, tedavi gören Keziban taburcu edildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Ecir Atalıç hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Ecir Atalıç 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise üst sınırdan ceza verildiğini gerekçe göstererek kararı bozdu. Tekrar yargılanan Atalıç bu kez 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 15 yıl hapse mahkum edilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'30 YIL EMEK VERDİM O BENİM CANIMI ALMAYA ÇALIŞTI'

Eşini 30 yıl boyunca tabiri caizce sırtında taşıdığını belirten Keziban Atalıç, "Çalıştım, didindim hem 4 çocuğumu büyüttüm hem evime baktım. Harçlığı olmadığı zaman harçlığını verdim, her şeyiyle ilgilenmeye çalıştım. Ama o ne yaptı. Benim canımı almaya çalıştı. Bıçak kırılmasaydı Türkiye bugün Keziban Atalıç cinayetini konuşuyor olacaktı. Mahkemede pişmanım deyip ağlayıp yalvarıyor. Artık çok geç. Adaletin verdiği cezayı çeksin. Bundan sonra kendi başıma ayakta durmaya, çocuklarım için mücadele etmeye devam edeceğim. Artık kötü günleri geri bırakmak istiyorum. Bu ülkede artık kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet son bulsun" dedi.