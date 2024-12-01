Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

Pendik'te İbrahim G. (55) isimli kişi, eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı Ali Z.'yi (51) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde İbrahim G., eşiyle kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı. İbrahim G.'nin tabancayla açtığı ateşte Ali Z.'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Aydın T. de vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali Z., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T. ise hastanede tedavi altına alındı. Zanlı İbrahim G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.