Eski Afganistan cumhurbaşkanının kardeşinin eşi deport edildi

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin kardeşi Hashmat Karzai'nin eski eşi Mariam Karzai Türkiye'de ikamet ettiği sırada G-82 tahdit kodu ile (Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı şahıslar için konulan tahdit kodudur) sınır dışı edildi. Türkiye'de evlilik yaparak çocuk sahibi olan Karzai'nin, eski eşinden olma 3 çocuğu ve burada yaptığı evliliğinden 1 çocuk olmak üzere toplamda 4 çocuk sahibi olduğu tespit edildi. 38 yaşındaki Karzai'nin, 2012'de Türkiye'ye geldiğinde Hashmat Karzai ile ayrıldığı ve Antalya'ya yerleşip yeni bir evlilik yaptığı tespit edildi.

MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ GEREKÇESİYLE DEPORT EDİLDİ

3 çocuğu ile Türkiye'ye gelen Mariam Karzai'nin yapmış olduğu evliliğinden de bir çocuğu dünyaya geldi. Türk vatandaşlığı için 2023 yılında İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunan Karzai'nin dosyası incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, 2014 yılında banka hesaplarında terörle iltisaklı olabileceği değerlendirilen Karzai'nin talebi reddedilip konuyla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Hakkında yapılan tüm incelemelerden sonra G-82 tahdit kodu verilen Karzai'nin, ikamet izni iptal edilerek deport edilmesine karar verildi. İl Göç Müdürlüğü'ne götürülen Mariam Karzai, Geri Gönderme Merkezi'ne alınarak Afganistan'a gönderildi.