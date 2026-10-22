Eski arkadaşını boğazından bıçaklayarak vahşice katletti! O anları sosyal medyada böyle paylaştı

ÖNCE SİLAHLA ARDINDAN BIÇAKLA SALDIRDI

Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı. Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti.