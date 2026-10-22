Haberler Yaşam Haberleri Eski arkadaşını boğazından bıçaklayarak vahşice katletti! O anları sosyal medyada böyle paylaştı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:15 Son Güncelleme: 22.10.2026 14:29

Eski arkadaşını boğazından bıçaklayarak vahşice katletti! O anları sosyal medyada böyle paylaştı

Ankara'da Mehmet Özgü , eski ev arkadaşı 44 yaşındaki Serkan Yılmaz'ı boğazından ve kalbinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Cani cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tehditler savurdu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Eski arkadaşını boğazından bıçaklayarak vahşice katletti! O anları sosyal medyada böyle paylaştı
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Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

ÖNCE SİLAHLA ARDINDAN BIÇAKLA SALDIRDI

Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı. Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti.

BIÇAĞI BOĞAZINA SAPLAYIP KATLETTİ

Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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KANLAR İÇİNDEKİ ARKADAŞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltın alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ALTINDAĞ

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Eski arkadaşını boğazından bıçaklayarak vahşice katletti! O anları sosyal medyada böyle paylaştı
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