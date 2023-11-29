Eski ATO Başkanvekili soruşturması tamamlandı! Aypek cinayetini baba işledi oğlu yardım etti

Ankara Ticaret Odası eski Başkanvekili Mehmet Aypek, 29 Nisan'da Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından 'Kastan öldürme' suçundan tutuklandı.
CİNAYET İŞLEYEN BABASINA YARDIM ETTİ
Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, Gani Güngör'ün cinayete dahil olabileceğine ilişkin avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında İbrahim Güngör, babasının işlediği cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 'Suça yardım etme' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gani Güngör hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise 'Cinayete yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
BABASI KABUL ETTİ OĞLU REDDETTİ
Gani Güngör iddianamede yer alan ifadesine Mehmet Aypek'ten alacağı paraya güvenerek oğlu adına bir emlak dükkânı açtığını, birçok kişiye borçlandığını ve olay günü Aypek'i görmek için iş yerine gittiğini kaydetti. Güngör cinayeti nasıl işlediğini anlatarak, "Olay günü geldiğimi haber vermek için Mehmet Aypek'i aradım ve beklediğimi söyledim. Yanına gittiğimde 'beni para için çok sıkıştırdın, bunalttın' diyerek bağırdı. Ben de kendisine 'Ne diyorsun amca beni dinle, zaten beni mağdur ettin, üstüne bir de hakaret edip beni kovuyor musun' diyerek kendisine saygımdan dolayı yüzümü aşağıya eğip ayakkabımı bağlar gibi yaptığım esnada silah dolduruş sesi duymam ile hemen irkilerek ayağa kalktığım esnada elinde silah gördüm. Bu sırada aramızdaki itiş kakıştan dolayı Aypek dengesini kaybetti. Elindeki silah tam masanın üzerine düşerken, ben ani bir hamle yaparak silahı aldım kendisine doğrultup tetiğe bastım. Silahın dolu olduğunu bilmiyordum" dedi.