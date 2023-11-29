Eski ATO Başkanvekili soruşturması tamamlandı! Aypek cinayetini baba işledi oğlu yardım etti

BABASI KABUL ETTİ OĞLU REDDETTİ

Gani Güngör iddianamede yer alan ifadesine Mehmet Aypek'ten alacağı paraya güvenerek oğlu adına bir emlak dükkânı açtığını, birçok kişiye borçlandığını ve olay günü Aypek'i görmek için iş yerine gittiğini kaydetti. Güngör cinayeti nasıl işlediğini anlatarak, "Olay günü geldiğimi haber vermek için Mehmet Aypek'i aradım ve beklediğimi söyledim. Yanına gittiğimde 'beni para için çok sıkıştırdın, bunalttın' diyerek bağırdı. Ben de kendisine 'Ne diyorsun amca beni dinle, zaten beni mağdur ettin, üstüne bir de hakaret edip beni kovuyor musun' diyerek kendisine saygımdan dolayı yüzümü aşağıya eğip ayakkabımı bağlar gibi yaptığım esnada silah dolduruş sesi duymam ile hemen irkilerek ayağa kalktığım esnada elinde silah gördüm. Bu sırada aramızdaki itiş kakıştan dolayı Aypek dengesini kaybetti. Elindeki silah tam masanın üzerine düşerken, ben ani bir hamle yaparak silahı aldım kendisine doğrultup tetiğe bastım. Silahın dolu olduğunu bilmiyordum" dedi.