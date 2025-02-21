Eski ATSO Başkanı Ali Bahar’ın ölümü araştırılacak

Davanın ilk duruşması, Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, çocukları Ladin ve Ali Tibet Bahar ile tutuksuz sanık M.S.Ç. ve taraf avukatları katıldı. İddianamede Bahar ile duygusal ilişkisi olduğu iddia edilen Y.C.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savunmayı avukatı yaptı. Mahkeme başkanı sanık M.S.Ç.'den olay günü gördüklerini ve yaşadıklarını detaylıca anlatmasını istedi.

'30 YILLIK ARKADAŞIM'

M.S.Ç, Bahar'ı 30 yıldır tanıdığını ve hayatının en zor anlarından birini yaşadığını anlattı. Ali Bahar'ın tekne turu için kendisine çok ısrarcı olduğunu anlatan M.S.Ç., Bahar'ın tekneye sevgilisi olduğu iddia edilen Y.C.Ç. ile birlikte geldiklerini, kimsenin görmemesi için marina açığından ikiliyi tekneye aldığını, olay günü tüm detayları 20'ye yakın telefon görüşmesiyle netleştirdiklerini anlattı. M.S.Ç., "Kemer'de buluşmayı planladık. Bana Y.C.Ç'yi de davet ettiğini söyledi. 'Y.C.Ç'yi evinden alırsın ve saat 19.00'da marina kapısından ben alırım sizi' dedi. O gün 18-20 kadar telefonlaşmamız oldu" dedi. Mahkeme başkanının, Ali Bahar ile Y.C.Ç. arasındaki ilişkinin ne olduğunu sordu. Sanık M.S.Ç. "Bir arkadaşlıkları ve 4 yıldır ilişkileri olduğunu kendi anlatımlarından duyuyordum. 1,5 yıldır da şahit oldum. Marina kapısına geldim. Ali Bahar, marinanın plaj kısmında ahşap platformda bizi karşılayacağını söylemişti. Gittiğimizde bizi karşıladı. Tekneyi bağlamamış, eliyle iskele babasını tutmuş bekliyordu. Tekneye bindik, açıldık" dedi.

'TEKNE OTOMATİK PİLOTA ALINDI'

Sanık M.S.Ç, Ali Bahar ile 300'e yakın tekne turuna çıktıklarını, her ikisinin de tekneyi sırayla kullandıklarını söyledi. Kemer koylarında sabaha kadar gezi yaptıklarını da belirten M.S.Ç., "Phaselis Koyu'nda demirlediklerini, kendisinin teknenin alt kısmında uyuduğunu, çok fazla alkol almadığını anlattı. Ali Bahar ile Y.C.Ç.'nin denize girip sabaha kadar alkol aldığını ifade eden M.S.Ç., "Sabah dönüşe geçecektik. Ali sabah kahvaltı hazırladı. İçki hazırladı, ben içmedim ama Ali hem kendi bardağını içti hem Y.C.Ç'nin bardağından içti. Emin değilim ama sanırım Y.C.Ç. almadı alkol. Tekne koydan çıkarıldı ve otomatik pilota alındı. Kemer'e doğru dönüşe geçtik. Ben içeride, onlar arkada oturdu. Ben tekneyi kullanmadım tekne kendisi gidiyordu. İçeride oturup sadece rotayı tedbir amaçlı kontrol ediyordum" diye konuştu.

'ALİ KANLAR İÇERİSİNDEYDİ'

M.S.Ç., koltuğun denize düştüğünü ve rüzgarla deniz yüzeyinde savrulduğunu, Bahar'ın da koltuğu almak için kendisine denizcilerin kullandığı ve geri manevra anlamına gelen 'Tornistan' komutunu verdiğini anlattı. M.S.Ç., "Dümendeyken geriye bakıp Ali ile göz teması kurdum. Bana tornistan komutunu verdi. Ben de onu onaylar nitelikte tornistan komutunu tekrar ederek önüme dönüp geri manevra yaptırdım. 2-3 saniye sonra geri bakınca Ali'yi yerinde göremedim. Makineleri durdurup koşarak teknenin arkasına gittim. Oraya gittiğimde Y.C.Ç. bağırarak 'Ali orada kanlar içerisinde' diye söyleyince anladım durumu" dedi.

'İLİŞKİYİ İTİRAF EDİNCE İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ'

Ali Bahar'ı kurtarmak için denize atladığını anlatan M.S.Ç., "Onu kucağıma aldım ve 'Korkma seni kurtaracağım' dedim. Bilinci yerindeydi. Tekneye aldım, sonra tekne kayalıklara yanaştı. O sırada 112'yi aramıştık ve sahil güvenliğin botu geldi, bizi bota aldı. Y.C.Ç.'nin nerede olduğunu sorduğumda ise sahil güvenlik ofisine götürüldüğünü öğrendim" dedi.

Hakim, ilişkiyi 1,5 yıldır bildiği halde neden ilk ifadesinde bilmediğini söylediğini sordu. M.S.Ç. "Gizleme gereği aile birliğine zarar vermemek için. Ali, Y.C.Ç. ve ben, daha önceden 'Duyulursa böyle konuşuruz' demiştik. Bu ilişkiyi açıklamak bana düşmezdi. İfademi verdikten sonra Y.C.Ç.'nin ifadesi alındı o ilişkiyi itiraf edince ben de değişik ifade veren, gerçeği gizleyen olmamak için gidip ek beyanda bulundum" diye konuştu.

OLAY GÜNÜ YAPILAN KEŞFE İTİRAZ

Savcı, müşteki avukatlarına, davada yargılamanın ilerleyebilmesi için tam olarak hangi durumdan şikayetçi olduklarını sordu. Y.C.Ç.'nin Ali Bahar'ı ittiğinden mi yoksa kazayla düştüğünden mi şüphelenildiği sorulan müşteki taraf ve avukatları, Y.C.Ç'nin duruşmada savunma yapmasının ve tüm delillerin toplanmasının ardından bu konuya ilişkin konuşacaklarını söyledi. Ali Bahar'ın alkol eşiğinin yüksek olduğunu ve alkole bağlı bir denge kaybı yaşayıp düşme ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiren müşteki avukatları, fizik kurallarına göre de teknenin geriye manevra yaptığı sırada ivmelenmenin tekne içine doğru olacağına dikkati çekti. Ayrıca keşif günü yapılan mankenli keşfe de itiraz ettiklerini belirten müşteki avukatları, mankenin Ali Bahar'ın fiziki ölçülerini taşıyacak nitelikte olmadığını, bu nedenle keşfin yeterli koşullar sağlanarak yenilenmesini talep etti.Mahkeme hakimi, keşfin yenilenmesine, M.S.Ç. hakkında adli kontrol kararının devamına, Y.C.Ç. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

KAZA ŞÖYLE OLMUŞTU

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı, kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki çocukluk arkadaşı M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üç kişi, sabah limana dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir koltuğun denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2,55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.