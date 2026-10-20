Eski Aydınspor başkanı ve kardeşini katletmişti! Cani ilk kez hakim karşısında: ‘Mont kemeriyle boğmaya çalıştı’

'YA BEN YA DA ONLAR ÖLSÜN' DEMİŞ

Olay günü senetlerini almak ve bayramlaşmak amacıyla Özlüer kardeşlerle görüşmeye gittiğini ifade eden Kuru, "Ayhan ağabey ile konuştuk daha sonra Erhan ağabeyin yanına gittik. Ailemi tehdit ettiler. Bu insanlarla iş yaptığımızdan beri sürekli tehdit altında hissediyordum. Korkmuştum. Ayhan ağabey çok hareketliydi aklıma noterdeki bıçaklı kişiler de gelince ona 1 veya 2 metreden ölmesi için değil, panik yaptığım için 1 el ateş ettim. Bu sırada Erhan ağabey elime atıldı, aramızda arbede çıktı. Silahı aldı ama düştü. Başını yere vuran ben değilim, kendisi düşünce çarptı. Kalabalığı görünce daha çok panikledim. Silahı alıp kaçtım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Önceki süreçte çektiğim çileyi ben biliyorum. Bazen 'Keşke ben ölseydim' diyorum. Tahliye talebim yok" dedi. Kuru ayrıca, olaydan önce kardeşiyle yaptığı bir konuşmada 'Yeter, ya ben ya da onlar ölsün' şeklinde sözler söylediğini kabul etti ancak bu konuşmanın öldürmeye yönelik bir planlama olmadığını ileri sürdü.