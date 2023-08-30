Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu

KISA DÖNEM BAKANLIK YAPTI



Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.