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Giriş Tarihi: 26.11.2023 22:41 Son Güncelleme: 26.11.2023 22:53

Lütfi Elvan’ın annesi ve kardeşleri çıkan yangında dumandan etkilendi

Konya’da bir sitedeki apartmanın 8’inci katında çıkan yangında aynı binada oturan aralarında Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan’ın (91) ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi.

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Lütfi Elvan’ın annesi ve kardeşleri çıkan yangında dumandan etkilendi

Samiye Elvan ile birlikte 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin tedavisini ise olay yerinde yapıldığı belirtildi. Yangın, merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altındamla Konutları'nda meydana geldi. 11 katlı apartmanın 8'inci katında bulanan dairede iddiaya göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar kısa sürede büyüyüp, bir üst katta oturan Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 10'uncu katta oturan kardeşinin dairesini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAMİYE ELVAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri, binayı saran dumanlardan etkilenen Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ile kardeşleri Osman Elvan (59), Ayşe Hayriye Servi (63), yeğeni Sema Servi (41) ve yakınları Nuri Taha Elvan (27) ile bina sakini Recep Çetin'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra Elvan ailesi ile Recep Çetin ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Sude Akçil ve Elifnaz Akçil'e ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi. Anne Samiye Elvan ile yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Lütfi Elvan’ın annesi ve kardeşleri çıkan yangında dumandan etkilendi
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