Eski bakan Sabahattin Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

21 ve 23 'üncü Dönem Kayseri Milletvekili, 48'inci Hükümet'te Bağımsız İçişleri Bakanı ve 57'nci Hükümet Döneminde Millî Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Sabahattin Çakmakoğlu için Kayseri Valiliği önünde resmî cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen Cenaze Törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, İsmail Özdemir, Murat Cahid Cıngı, Mustafa Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü, Sabahattin Çakmakoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Valilik önünden düzenlenen törenin ardından Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi Valilik önünde yapılan törenin ardından, toprağa verilmek üzere İncesu ilçesine gönderildi. Çakmaoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1930 yılında Kayseri İncesu İlçesinde doğan Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Kaymakamlık, Ankara Vali Yardımcılığı, Gümüşhane, Isparta, Edirne, Gaziantep ve Mersin Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 48'inci Hükümet'te TBMM dışından Bağımsız İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 21 ve 23 'üncü Dönem Kayseri Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 57'nci Hükümet'te Millî Savunma Bakanlığı görevini yerine getirdi. Sabahattin Çakmakoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.