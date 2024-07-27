Eski başkana kanlı saldırı

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde AK Parti'den girdiği 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanan eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, ilçenin Karadiken Mahallesi'ndeki tarla evinden sabah saatlerinde ilçe merkezine gelmek için otomobiliyle yola çıktı. Her iki tarafı mısır ekili tarla yolunda ilerleyen Soğuk'n otomobiline henüz kimliği belli olmayan silahlı saldırgan veya saldırganlar tarafından ateş açıldı. 8-9 mermi isabet eden aracın kontrolünü kaybeden Soğuk mısır tarlasına girdi.

Aldığı mermilerle birlikte ağır yaralanan Soğuk aracından indi ve yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 20 metre yürüyebilen Soğuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çevre sakinlerinin ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yatan Soğuk'un hayatını kaybettiği sağlık ekibi tarafından tespit edildi. Yaşanan silah saldırı sonrasında Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri çevrede delil çalışması yaparken, polis bölgeyi komple ablukaya aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerine gelerek bizzat ekiplerden bilgi alıp, yapılan çalışmaları yakından takip etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın bizzat olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonrasında Ahmet Soğuk'un cenazesi ön otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Öte yandan kanlı saldırının duyulmasıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Eski başkan Ahmet Soğuk'un yakınları bölgeye akın ederken, sinir krizi geçiren akrabalarını Başkan Yusuf Alemdar ile çevre sakinleri teskin etti. Ak Parti ve Ferizli ilçesini büyük üzüntüye boğan silahlı saldırı sonrasında Sakarya polisi çok yönlü soruşturma başlattı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Soğuk'un 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha AK Parti'den Ferizli Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Ahmet Soğuk Kimdir!

Ahmet Soğuk 1960 yılında Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Kocaali'de okuduktan sonra Adapazarı ve İstanbul da tüccar ve terzilik yaptı. 1989 yılında Refah Partisi Ferizli İlçesi Başkanı olarak aktif siyasete başladı. 1999-2004 yılları arasında Sakarya İl Genel Meclisi'nde Ferizli İlçesi'ni temsil etti. İl Genel Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanlığı ve Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

Soğuk, kurucu üyesi olduğu AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimleri öncesi, görevinden istifa ederek, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve belediye başkanı olarak seçildi. 5 yıl görev yapan Ahmet Soğuk, 2014 seçimlerinde tekrardan aday olarak gösterildi ve bir kez daha Ferizli Belediye Başkanı olarak seçildi.

Soğuk, evli ve dört çocuk babasıdır.