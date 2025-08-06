Haberler Yaşam Haberleri Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.8.2025 14:28 Son Güncelleme: 6.8.2025 14:29

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü (Yarın) öğle namazına müteakip Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Turalıuşağı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir'in cenaze namazı bugün ikindi namazı Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir'in cenazesi ardından memleketi Trabzon'a getirilerek 7 Ağustos Perşembe günü (Yarın) öğle namazına müteakip Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Turalıuşağı Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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