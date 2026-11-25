Görenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, kapısından tek seferde yalnızca tek bir kişinin girebildiği ya da sadece pencerelerinden içeri bakılarak gezilebilen dünyanın en küçük müzelerine göz atalım.
New York'un Tribeca semtinde, dar bir sokakta yer alan bu müze tam anlamıyla eski bir yük asansörünün içine kurulu. Sadece birkaç metrekarelik bu alanda modern dünyanın unutulmuş veya ilginç nesneleri sergileniyor.
Sahte plastik mısır cipslerinden, tarihe geçen olaylardan kalan kişisel eşyalara kadar geniş bir koleksiyona sahip olan Mmuseumm, içeride aynı anda en fazla iki kişiyi ağırlayabiliyor.
İngiltere'nin simgesi haline gelen ikonik kırmızı telefon kulübesi, Warley köyünde dünyanın en küçük yerel tarih müzesine dönüştürüldü.
Köy sakinleri tarafından işletilen bu müzenin içinde yerel tarihe ait fotoğraflar, tarihi belgeler ve eski kalıntılar sergileniyor. Müze aynı anda yalnızca tek bir ziyaretçinin içeri girmesine izin veriyor.
Kuzey Makedonya'daki bu özel etnografya müzesi, kişisel bir tutkunun ürünü. Sadece birkaç metrekarelik bir odaya sıkıştırılmış binden fazla tarihi nesneden oluşuyor.
Geleneksel kıyafetler, binlerce yıllık seramik parçaları ve takıların sergilendiği müzeye alan darlığı nedeniyle aynı anda yalnızca bir kişi girebiliyor.
Amsterdam'da eski bir tren hattı üzerinde yer alan bu küçük kulübe, dünyanın belki de en ilginç konseptine sahip. O kadar küçük ki içeri girmek mümkün değil!
Ziyaretçiler sergilenen sanat eserlerini ve mahallenin geçmişine ait hikayeleri yalnızca kulübenin yedi minik penceresinden içeri bakarak inceleyebiliyor.
Edebiyat tutkunları için tasarlanmış olan bu müze, efsanevi yazar Edgar Allan Poe'nun yaşamına ve eserlerine adanmış durumda. İşin şaşırtıcı kısmı ise müzenin tam anlamıyla büyük bir ahşap gardırobun içine kurulmuş olması.
Ahşap kapakları açtığınızda karşınıza yazarın ilk basım kitapları, mektupları ve çizimleri çıkıyor.