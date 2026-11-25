New York'un Tribeca semtinde, dar bir sokakta yer alan bu müze tam anlamıyla eski bir yük asansörünün içine kurulu. Sadece birkaç metrekarelik bu alanda modern dünyanın unutulmuş veya ilginç nesneleri sergileniyor.

Sahte plastik mısır cipslerinden, tarihe geçen olaylardan kalan kişisel eşyalara kadar geniş bir koleksiyona sahip olan Mmuseumm, içeride aynı anda en fazla iki kişiyi ağırlayabiliyor.