Eski damat dehşeti

Korkunçolay, geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bayram kod adlı Mehdi Karakaş, şiddet uyguladığı ve üzerinde kuma getirdiği 3 çocuk annesi Şükran Karakaş'tan boşandı. Kadın, babası Rıfkı Karakaş'ın evine taşındı. Ancak Mehdi Karakaş, peşini bir türlü bırakmadı. Adana'dan İstanbul'a gelerek eski kayınpederi Rıfkı Karakaş'a iş yerine giderken yaklaştı. "Şükran'ı ve 3 çocuğumu istiyorum" diyen eski damat, bıçakladı. Ağır yaralanan Karakaş, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Karakaş, hayati tehlikeyi atlattı.Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Caninin sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Olay yerinden hızla kaçtığı kameralara da yansıyan şahıs için ekipler, Mehdi Karakaş'ın özellikle İstanbul-Adana ve Muş üçgeninde olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Tedavisine devam edilen Rıfkı Karakaş, zanlının yakalanmasını istedi.