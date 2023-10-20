Eski damat hayat kurtardı

İzmir Menemen'de Hüseyin Özçınar (63), bir süre önce karında şişlik şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Kontrollerden sonra karaciğer nakli önerilen hastaya aileden uygun donör çıkmadı. Hastaya destek ise eski damattan geldi. Aileden uygun donör çıkmayınca karaciğerini vermeye gönüllü olan eski damat Uğur Doğrusöz (34), yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı. Eski damadının karaciğeriyle sağlığına kavuşan Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve 'Seve seve karaciğerimi veririm' dedi. Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.