Eski damat katilleri tutuklandı

38 yaşındaki Ş.B. dini nikahlı eşi ile birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yürüdükleri esnada boşandığı eşinin 3 erkek kardeşi K.A., N.A. ile İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.B.'nin katıl zanlıları C.A., K.A., N.A. ile İ.A. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan K.A, N.A ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.