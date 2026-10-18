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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Eski damattan kira isteyen kayınpedere ret

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Eski damattan kira isteyen kayınpedere ret
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İstanbul'da bir baba, eski damadından kızıyla evliyken oturdukları evin kirasını ve altın ve döviz borçlarının geri ödemesini istedi. Eski damat ise herhangi bir borcu ve kira sözleşmesi olmadığını söyledi. Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem kira talebini hem de diğer borç iddialarını reddetti. Kayınpederin istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığını belirterek kira talebinin reddine ilişkin kararı hukuka uygun bularak onadı. Altın ve döviz borçlarına ilişkin kararı ise kayınpederin dosyaya sunduğu eski damadın el yazısıyla borç miktarlarını belirttiği ve 'aldım' ifadesi bulunan belge sunduğunu, bu tür belgelerin delil olarak değerlendirilebileceği gerekçesiyle bozdu. Daire, dosyaya sunulan ve adi senet niteliğindeki belgenin incelenip değerlendirilmemesini hukuka aykırı buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Eski damattan kira isteyen kayınpedere ret
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