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Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:54

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Müftüoğlu için yarın 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlenecek.

Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

MÜFTÜOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1945'te dünyaya gelen Müftüoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Müftüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti
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