Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için Ankara’da cenaze töreni yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Lütfi Doğan Hocamız, yaşadığı çağın sahabesi gibiydi. Hakkında ne söylenirse eksik kalmış olur. O, edep, merhamet abidesiydi. İnsanlara karşı şefkatle muamele eden bir büyük çınardı. Öyle anlatılıyor ki dün akşam hastanede de yanındakilere birkaç hadisi şerifi anlatarak, onları açıklamış ve insanları giderayak Hazreti Peygamger'in sünnetine sımsıkı sarılması gerektiğini tembihlemiş. Mekanı cennet olsun" dedi.